Netflix『ウィッチャー』シーズン5に更新！ついにフィナーレへ

Netflix製作アクション・ファンタジードラマ『ウィッチャー』がファイナルシーズンとなるシーズン5に更新された。Deadlineなどが報じている。

『ウィッチャー』は、王国の陰謀に巻き込まれたモンスターハンターのゲラルトの運命が、強力な魔法使いイェネファーと謎に満ちた少女シリと絡み合い、三者の物語が時空を超えて交錯していく様が描かれる。

現地時間4月19日、ファイナルシーズンへの更新が公式Xにて発表された。

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

- The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024