Intelが、2023年10月に発表した「AI PCアクセラレーション・プログラム」の一環として、中小規模の開発者のAI PC向けソフトウェア開発を支援する「AI PC開発者プログラム」と「独立系ハードウェアベンダーのプログラムへの参加」という2つの新たな構想の開始を発表しました。Intel Announces New Program for AI PC Software Developers and Hardware Vendors

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-announces-new-program-for-ai-pc.htmlAI PCは、Microsoftが「NPU、CPU、GPUを搭載している」「AIアシスタントのCopilotが利用可能」「Copilotキーがある」の3点を要件として定義し、Intelも同じ定義を採用しています。Intelの今回のプログラムは「2025年までに1億台を超えるIntelベースのAI PCでAIを最適化および最大化できるようにする」という目標への重要なマイルストーンで、すでに小規模な独立ソフトウェアベンダー向けプログラムを100件以上進めており、2024年末までにAIアクセラレーションアプリケーションが300個以上市場に投入される見込みだとのこと。プログラムでは、Intel Core Ultraプロセッサを搭載した最新のIntelハードウェアを含むツールやワークフロー、AI導入フレームワーク、開発者キットにアクセスが可能。資料の提供は、開発者がCore Ultraプロセッサの技術を最大限に活用し、AIおよび機械学習アプリケーションのパフォーマンスを最大化することで新たなユースケースが加速することを目的としています。また、独立系のハードウェアベンダーもAI PCアクセラレーション・プログラムに加わることで、AI PC向けのハードウェアを準備・最適化・有効化できます。認定パートナーは、Intel Open Labsにアクセスし、ハードウェアソリューションとプラットフォームの開発フェーズの初期段階で技術的および共同エンジニアリングのサポートを受けることができます。さらに、プログラムを通じてIntelが基準となるハードウェアを提供するので、認定パートナーはリリース時に可能な限り効率的に動作するようにテクノロジーのテストと最適化を行うことができます。Intelのクライアントハードウェアエコシステム担当シニアディレクターのマット・キング氏は「Intelはすでに、世界中の150のハードウェアベンダーをAI PCアクセラレーション・プログラムに参加させています。私たちは革新的なハードウェアとソフトウェアソリューションを拡張し、この勢いを広くオープンな開発者エコシステムにもたらすことを興奮しています」と語りました。