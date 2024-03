米ミシガン州ヴァンビューレン郡で今月4日、オムツをつけただけの3歳男児が行方不明になり、同郡保安官事務所らが捜索を開始した。男児は通報から約1時間後、捜索隊の見事なチームワークで発見されており、非番にもかかわらず捜索に参加した 警察 犬の活躍に注目が集まった。米ニュース メディア 『Fox 59』などが伝えた。ミシガン州ヴァンビューレン郡サウスヘブンで4日午後4時頃、オムツをつけただけの3歳男児が行方不明になり、同郡保安官事務所(VBCS)らによる捜索が開始された。家族が男児を最後に見たのは通報の30分前のことで、男児は玄関側の窓の網戸を自分で開け、外に這い出していたという。

捜索は空と陸から行われ、現場近くにはすぐさまドローンが放たれた。またVBCSとミシガン州 警察 署のK9( 警察 犬)ユニットらも駆けつけ、無線で連絡を取り合った。そんななか、その日非番だったにもかかわらず捜査に参加したのは、VBCSの 警察 犬“クノ(Kuno)”とハンドラーのカルフーン保安官代理(Deputy Calhoun)で、男児のニオイを追って森に入ると、クノが泥の中に小さな足跡を発見した。こうして森の中で男児の追跡が始まり、午後5時頃、まずドローンが男児を発見。時を同じくしてクノも男児を見つけ出した。自宅から約400メートルの地点で、男児は軽傷を負っていたものの無事だった。当時のボディカメラの映像では、息を切らした別の保安官代理が、オムツ姿の男児のそばに駆け寄っていくのが見て取れる。そして保安官代理が「ヘイ! バディ」と声をかけると、男児は「ママ…」と母親を求めて泣きじゃくり、クノとカルフーン保安官代理はその様子をホッとして見つめているようであった。男児が無事発見されたことを受け、捜索隊からは歓声が上がったそうで、VBCSの保安官ダニエル・アボット氏(Daniel Abbott)は「男児はその後、両親のもとに引き渡された」と明かすと、次のように語った。「男児は池と湖に挟まれた細長い土地の森を通り抜け、広い水域から約45メートルのところで発見された。もし3、4、5分でも発見が遅れ、池の中にでも迷いこんでいたら全く違う結果になっただろうね。」実はクノとカルフーン保安官代理が行方不明の子供を発見したのはこれが5度目となり、アボット保安官は「私はこの仕事を続けて32年になるけど、1頭の 警察 犬が複数の子供たちを見つけ出したというのは聞いたことがない」と目を丸くし、ペアの奮闘を称えた。そしてこのニュースには、「無事で良かった」「救ってくれてありがとう。ハンドラーもクノもよくやった!」「あの子はあんな格好で寒かっただろうに」「この子は水域にかなり近づいていた。あのタイミングで見つかって本当に良かったよ」「両親は子供から目を離しちゃいけないね」といったコメントが寄せられた。ちなみに2020年にも米フロリダ州で、自閉症の3歳児がオムツだけで行方不明になっていた。男児はその日の午後遅くに発見されたが、そばには2頭の飼い犬がピタリと寄り添っていたという。画像は『Yahoo 「‘Good positive ending’: Bodycam shows K-9 find missing 3-year-old」(Courtesy Van Buren County Sheriff’s Office)』『Bored Panda 「“We Don’t Deserve Dogs”: Missing Autistic Toddler Found In The Care Of His Family’s Dogs」(Image credits: Walton County Sheriff, Michael A. Adkinson, Jr.)』『New Jersey State Police Facebook「Troopers Rescue Missing Child in the Woods」』『Mary C Bourg Facebook』『MSHP Troop E X「This is what #Community looks like.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)