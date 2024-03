イギリス 在住の3歳女児はタンポポの綿毛のようなフワフワの髪を持ち、1歳の頃に「櫛でとかせない頭髪症候群」と診断された。これは世界での報告数が100例ほどと非常に珍しく、母親はInstagramで「娘の髪は特別で大好き!」とポジティブな発信を続けている。英ニュースメディア『Gloucestershire Live』などが伝えた。【この記事の動画を見る】英サフォーク州グレート・ブレイクナムに住むレイラ・デイヴィスちゃん(Layla Davis、3)は今から2年前、「櫛でとかせない頭髪症候群(Uncombable Hair Syndrome、以下UHS)」と診断された。

兄フレディ君(Freddie、4)はまっすぐな金髪だが、レイラちゃんの髪はまるでタンポポの綿毛のようにフワフワで、母シャーロットさん(Charlotte、30)は当時、何人かに「この子の髪は普通と違う」と言われていた。そしてレイラちゃんが爪の感染症に3、4回罹ったこともあり、UHSの検査を受けたのだった。UHSは遺伝子の突然変異が原因と言われ、毛幹のたんぱく質の生成が妨げられて発症するという。患者の50%以上の毛髪の断面がハート形や三角形になっており、髪の色はゴールドやシルバーで伸びる速度が非常に遅い。特徴的なのは針金のような縮れ毛で、髪が伸びるとライオンのたてがみのようになるが、12歳くらいで症状が治まることも多い。これまでの報告数は100例ほどと言われるが、実際にはそれ以上の患者がいると思われ、骨や歯、爪などの形成不全を伴うこともあるようだ。ただ イギリス の国民保健サービスでUHSの検査はできないそうで、レイラちゃんはサフォーク州イプスウィッチの毛髪学の専門家を訪ねていた。そうしてUHSと診断がつくと、専門家は「この患者は初めてだよ」と興奮し、驚愕したという。実は理論物理学者アルベルト・アインシュタインもUHSで、レイラちゃんはこれまでにアインシュタインやボリス・ジョンソン元英首相などと比べられたこともあったという。また通い始めて間もない保育園では、「フワフワした」という意味を持つ"フラッフィー(Fluffy)"と呼ばれているそうで、シャーロットさんはこのように語った。「保育園のクラスにはもう1人、レイラという名前の子がいてね。園の他の子たちは、決して否定的な意味であの子を"フラッフィー"と呼んでいるわけではないの。このニックネームには『とても幸せな女の子』という意味が込められているのよ。あの子は恥ずかしがり屋でもないし、とてもおしゃべりだからね。」なおレイラちゃんの髪は乾燥していて弱いため、洗髪を週1回以上することはできないという。また、髪の毛がなかなか伸びないレイラちゃんは昨年2月、人生で初めて髪を切ったものの、柔らかくてフワフワの髪をまとめるのは大変で、シャーロットさんは「そのままだとどうしてもワイルドさが残ってしまうのよ」と苦笑し、このように続けた。「今のレイラはずいぶん髪が伸び、やっと編み込みができるようになったの。でもあの子の髪はとても繊細で、強く引っ張ると切れてしまうから、そう頻繁には編み込みができなくてね。レイラは『毎日でも編み込みをしたい。どうしてそれができないの?』と聞いてくるけど、私は『あなたの髪は他の人と少し違うから、きちんとお手入れしなくてはいけないのよ』と話しているわ。」そんなレイラちゃんは、外出するたび周りから注目を集めるそうで、シャーロットさんは「娘の髪に、特に興味を示すのは大人なの。それも断りもなく、いきなり娘の髪に触れてくる人もいるのよ」と明かす。ただ3歳のレイラちゃんに「なぜ人々が髪を触りたがるのか。なぜ同意なしで髪に触ることがいけないのか」ということを教えることは難しく、シャーロットさんの悩みの種だという。それでもシャーロットさんは「私は娘のフワフワの髪が大好きなの」と述べており、Instagramには歌うことやバレエが大好きなレイラちゃんの写真が多数並んでいる。そしてフワフワの髪で元気いっぱいのレイラちゃんには、世界中から次のようなコメントが寄せられている。「UHSのことを初めて知ったよ。シェアしてくれてありがとう。彼女は美しいわ!」「髪が本当に素敵よ。」「美しい! まさにタンポポの綿毛だわ。」「なんてゴージャスなのかしら! 最高ね。」「私のUHSの娘は今日、23歳になったのよ!」ちなみにテックインサイト編集部からは、シャーロットさんに「爪の感染症をその後、発症することはあったのか」「これまでUHSで苦労したこと。嬉しかったこと」などについて質問を投げかけている。なおレイラちゃんは、もともと茶髪で誕生し、その髪が全て抜けた後、金髪のフワフワの毛が生えてきたそうで、シャーロットさんは「これからもあの子の髪が変わらないでいてくれると嬉しいわ。そうしたらいつか、ポニーテールにできるもの」と語り、次のように希望を述べた。「あの子には自分の髪を大好きでいて欲しいの。そして成長し、周りがフワフワの髪について色々言ってくるようになった時、『私はこの髪が大好きなの』と胸を張っていられるようであって欲しいのよ!」