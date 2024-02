今月7日に マレーシア 、サバ州キナバタンガン地区の川で釣りをしたまま行方不明になっていた40代男性の遺体が翌日、捜索隊によって発見された。遺体は ワニ (クロコダイル)がくわえていたという。 マレーシア のニュースメディア『Sinar Harian』などが伝えた。行方不明になっていたのはインドネシア人のロベルト・マルティヌスさん(Roberto Martinus、48)で、「カンプン・パリス2(Kampung Paris 2)」という村にあるリムデール農場(Limddale Farm)内を流れる川で釣りをしていた。

ロベルトさんの行方が分からなくなったのは7日午前6時40分頃で、現場の川岸には ワニ の足跡が残っており、家族らは ワニ に襲われたものとみて当局に通報した。こうして警察官3人、野生動物局の職員3人、そして35人のボランティアが参加して大規模な捜索が始まった。ところがその日はロベルトさんを見つけることができず、捜索隊は翌日の午前9時40分頃から再びボートなどによる捜索を開始。午後5時45分頃、釣りをしていた場所から約3キロ離れた川の中で、遺体をくわえた ワニ を発見した。なお地元警察は、 ワニ が遺体を放すまで12発の銃弾を発砲したそうだが、回収できたのは左脚の一部だけだったという。そうして身元の確認は家族によって行われ、遺体の一部はその後、警察に引き渡された。ちなみに昨年にはインドで、川で沐浴をしていた女性が ワニ (クロコダイル)に襲われ死亡した。当時の様子は対岸にいた人々が撮影して拡散し、 ワニ が取ったあまりにも残酷な行動に多くの人が震えあがった。