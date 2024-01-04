¾¾ËÜ¿Í»Ö½Ð±é¤ÎÇ¯»ÏÆÃÈÖ¤Ç£±ËÜÌÜ¤«¤é¡Ö£Á£Ã¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡¡Äó¶¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼àÉ½¼¨¥Ê¥·á¤Î°ÛÎã»öÂÖ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ÊÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯»Ï¹±Îã¤Î¡Ö·ÝÇ½³¦¡¡£²£°£²£´¡¡ºÇ¶¯±¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢À±ºÂ¤È·ì±Õ·¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿£´£¸ÄÌ¤ê¤Î£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁí¹ç±¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¡×¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£±ËÜÌÜ¤«¤é£Á£Ã¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ëÊç¶â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë£Ã£Í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢£³£°Ê¬²á¤®¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼þÃÎ¤ò¿Þ¤ë£Ã£Í¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤é¤Ë£±£°»þ°Ê¹ß¡¢ËÜÍè¤ÎàÊüÁ÷ÏÈá¤Ç¤âºÆ¤ÓÆ±£Ã£Í¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÍè£Á£Ã¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£Ã£Í¤Ï´ë¶È£Ã£Í¤¬¼«½Í¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤´Í÷¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÄó¶¡¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸¸À¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤â°ìÀÚ±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Ç¯»Ï¤ÎÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËàÀÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëá¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤Ë¾¾ËÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¡£²»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë£é£îÊ¡²¬¡×¤Ç¤Ï°ìÉô¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤é¤¬à°ì»þÂàµÑá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£