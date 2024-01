サッカー元日本代表MF本田圭佑(37)が1日、地震のX(旧ツイッター)で、石川県能登地方を震源に起きた大きな地震について、警戒を呼びかけた。

午後4時10分ごろ、能登地方を震源とするマグニチュード7・6の大きな地震があり、同県志賀町で震度7を観測した。

また同県輪島、富山県の富山港で大津波警報が発表されたほか、日本海側を中心に広い範囲で津波警報、注意報が出された。津波は各地に到達している。揺れ、津波とも北海道から九州まで広い範囲で観測され、その後も揺れが続いている。政府は石川県などで3万3000戸が停電、6件の生き埋めが報告されていると発表した。

石川県の星稜高出身で、同県に住んでいたこともある本田は、「It was a quite big earthquake. Hope everyone is fine. Be safe!(とても大きな地震があった。みんなが大丈夫であることを願う。気を付けて!)」と英語でメッセージを送り、「引き続き気をつけて!」と今後も警戒を怠らないよう呼びかけた。