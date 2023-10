日本時間19日、インド在住のXユーザー「ドクター・アジャイータさん(Dr. Ajayita)」が投稿した犬の動画に仰天する人が続出し、印ニュースメディア『NDTV.com』などが伝えて話題となっている。犬は建設現場の5階から見事なジャンプを見せているのだが…。

「5階から飛び降りた後、犬は普通に歩き続けた。どうやったらこんなことが可能なの?」―そんな言葉を添えた動画が注目を浴びている。

カメラが映し出したのは建設途中のビルの5階をうろつく黒い犬で、建物の端に立ち、下を確認している。

5階建てというと約15メートルはあると思われるが、約10秒過ぎ、犬は前屈みの姿勢から意を決したようにジャンプ。ビルの真下ではなく、数メートル離れた木製のフェンスにぶつかった。

ところが犬はその後、衝突の衝撃で弾き飛ばされるもすぐに起き上がり、何事もなかったかのように歩き去っていき、その動画を別のXユーザー「Crazy Clips」がシェアしたところ、3日間の表示回数が2700万回を超えるほど反響を呼んだ。

視聴者の多くはこの犬を「スーパー・ドッグ」と呼んで勇敢さを称えており、ほかにも次のようなコメントが寄せられて盛り上がった。

「マジか! 奇跡的!」

「実は元警察犬だったのかもね。」

「たまたまラッキーだっただけ。」

「猫だったらもっと高くからジャンプしても平気だよ。」

「子供の頃、4階のバルコニーからドーベルマンが飛び降りるのを見たことがある。」

「アドレナリンが出ているだけでは? きっと骨折しているはず。あの数分後には死んでしまった可能性もあると思う。」

「ジャンプできると思ったから実行したのだろう。」

「真下に飛び降りず、フェンスに向かって飛んだことで助かった。この犬は物理学を知っていたってことさ。それも完璧にやってのけた。」

「フェンスに衝突したことで、着地する前に垂直速度が低下したんだ。擦り傷や足をひきずることはあっても、骨を折ってはいないのではないかな?」

「凄いテクニックだ!」

「オーマイガー!」

なおテックインサイト編集部では、ドクター・アジャイータさんにこの動画がいつ、どこで撮影されたのか、犬は無事だったのかなどについて話をうかがうべく取材を申し込んでいる。

ちなみに犬が我々の想像を超えるような行動を取ることは数多く報告されており、昨夏には中国の飼い犬が、自宅前で野良犬に襲われた3歳男児を救っていた。飼い犬は男児に噛みつこうとする野良犬に猛スピードで突進し、追い払ったという。

