フランスのリーグ・アンでシュールなアクシデントが起きた。

“事件”が起こったのは1日に開催されたリーグ・アン第7節レンヌ対ナント。主役となったのはマスコットだった。

両チームのマスコットが観客を盛り上げようとピッチに登場すると、レンヌのマスコット「Erminig」がナントのマスコット「Riri」に猛然とタックル。「Riri」は地面に倒れ込むだけでなく、“頭”が反対方向へと飛び、“中の人”が確認される事態となってしまった。

“頭”がすぐさま戻された「Riri」は救急隊員の手当を受けると、その後、担架に乗せられてピッチ外へと運び出された。

