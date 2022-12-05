SKZ-EP-000003

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　「BCNランキング」2022年11月21日から11月27日の日次集計データによると、骨伝導イヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　OpenRun Black

SKZ-EP-000003（Shokz）

2位　OPENRUN PRO Black（Shokz）

3位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ブラック

ATH-CC500BT BK（オーディオテクニカ）

4位　OPENMOVE Slate Grey（Shokz）

5位　OPENCOMM Black（Shokz）

6位　AudioComm 骨伝導イヤホン

HP-BC100N（オーム電機）

7位　OpenRun Grey

SKZ-EP-000004（Shokz）

8位　OpenRun Blue

SKZ-EP-000005（Shokz）

9位　ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン ベージュ

ATH-CC500BT BG（オーディオテクニカ）

10位 PEACE SS-1 Black（BoCo）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。