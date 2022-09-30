¥¬¡¼¥·¡¼»á¤ÎÅÏ¹ÒÆÏÉÔµö²Ä¡¡8·î¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤Ï30Æü¤Î»²±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñÍý»ö²ñ¤Ç¡¢NHKÅÞ¤Î¥¬¡¼¥·¡¼»á¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿³¤³°ÅÏ¹ÒÆÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10·î3Æü¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤âµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£NÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤ËÂÚºßÃæ¡£8·î¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤âÉÔµö²Ä¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÅÐ±¡¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»ñËûµÄ±¿°Ñ°÷Ä¹¤¬º£¸å¡¢NÅÞ´´Éô¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñ²ñ½ÐÀÊ¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡¹ñ²ñË¡¤Ï¡¢µÄ°÷¤¬¾¤½¸Æü¤ËÅÐ±¡¤¹¤ë¤è¤¦Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ï8·î¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÅÏ¹ÒÆÏ¤òÄó½Ð¡£³«»ÏÆü¤ò7·î26Æü¡¢½ªÎ»»þ´ü¤òÌ¤Äê¡¢ÅÏ¹ÒÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¯¼£·ÐºÑ»ö¾ðÄ´ºº¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿¡£