ºä¸ý°ÉÎ¤¤ÎÉ×¡¦¿Ê°ì¤µ¤ó¤¬·è°Õ·ãÇò¡ÖºÊ¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä¸ý°ÉÎ¤¤µ¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬É×¤Ç¥Ð¡¼Å¹Ä¹¤Î¿Ê°ì¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÉü±ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¥Û¥ó¥È¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¡Ä¤À¡£Åö¤Î¿Ê°ì¤µ¤ó¤Ïºä¸ý¤µ¤ó¤ò¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¡£²ÈÂ²¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¿Ê°ì¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ£±¤«·î¸å¤Î£¶·î¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Ê°ì¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¸ÍÀÒ¾å¤â½÷À¤«¤éÃËÀ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥±¥ó¥«¤¬Àä¤¨¤º¡¢Î¥º§ÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¡£·Ù»¡¤Î²ðÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æº£·î£±£¶Æü¤«¤éÊÌµï¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤Ëºä¸ý¤µ¤ó¡¢¿Ê°ì¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¿Ê°ì¤µ¤ó¤ÎÉã¡¢»Ð¤é¤ò¸ò¤¨¤Æà£¶¼Ô¶¨µÄá¤·¡¢´Ø·¸½¤Éü¤ÇÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÎ¥º§²óÈò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¿Ê°ì¤µ¤ó¤â¸òºÝ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¿Ê°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÊ¤òÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿´ÎÅÆâ²Ê¤äÀº¿À²Ê¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤ËºÇ°¦¤ÎÊì¤Ç½÷Í¥¤Îºä¸ýÎÉ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£·¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÊ¤ËÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤ÎºÊ¤¬¤¢¤ë¡£É×¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ËÍ¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â¤â¡ÖºÊ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Î¥¥º¤òÉé¤Ã¤¿¡£ºÊ¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ä¶¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼þ¤ê¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤È°ì½ï¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Æ·ò¹¯¤Ë¤·¤Æ¡£·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¸µ¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¡¢¿Ê°ì¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÏÉÔ°Â»ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²£²Æü¤Î£¶¼Ô¶¨µÄ¤Ç£²¿Í¤Î»×¤¤¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿Ê°ì¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ïºä¸ý¤µ¤ó¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ê°ì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¿¬¤òÃ¡¤¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö°ÉÎ¤¤Ï²¶¤ÎÌ¼¡×¤È²¹¤«¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¿Ê°ì¤µ¤ó¤Î»Ð¤â¡¢¿Ê°ì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤½¤ì¤À¤±°ÉÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤ªÁ°¤¬¹ÔÆ°¤·¤í¤è¡×¤È¸·¤·¤¯¼¸Ó£¡£ºä¸ý¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¡Ê¿Ê°ì¤µ¤ó¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Û¸«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌ£Êý¤À¤«¤é¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É×¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢º£ÅÙ¤³¤½Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£