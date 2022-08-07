Ado¡¢ÅÜ¤ê¤òÎÈ¤Ë²Î¤¦ÍýÍ³¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤Çµ±¤¤¿¤¤¡×¡¡¡È¿·»þÂå¡Éµá¤á¤ë±Ç²è¡ØONE PIECE¡Ù²ÎÉ±¥¥ã¥é¤Ë¶¦´¶
¡¡8·î6Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤Î±Ç²èºÇ¿·ºî¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¡£¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¤Ç²ÎÉ±¡¦¥¦¥¿¡ÊCV¡§Ì¾ÄÍ²Â¿¥¡Ë¤Î²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤¬²Î¤¤¼ê¤ÎAdo¤À¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¡¦·àÃæ²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¿·»þÂå¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¸ì¤ëÈà½÷¤Ë¡¢²ÎÉ±¤Î²Î¾§¤òÌ³¤á¤¿¿´¶¤ä¼«¿È¤¬²Î¤¦ºÝ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿Àºî²è¡ª°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¤ÎMV¡Ê²Î¡§Ado¡Ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥º15ºîÌÜ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÈøÅÄ±É°ìÏº»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëº£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë²ÎÉ±¡¦¥¦¥¿¤¬½é¤á¤Æ¸ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢²»³Ú¤ÎÅç¡¦¥¨¥ì¥¸¥¢¤¬Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡£
¡¡ÁÇÀ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÈ¯¿®¤¹¤ë¥¦¥¿¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡ÈÊÌ¼¡¸µ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¿¥ë¥Õ¥£Î¨¤¤¤ëÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¿¤Á¡¢³¤Â±¡¢³¤·³¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ãæ¡¢¥¦¥¿¤¬¡È¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¡É¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤ÎÈ¯³Ð¤ÇÊª¸ì¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¢£¡ØONE PIECE¡Ù¼çÂê²Î¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¥É¥Ã¥¥êµ¿¤¦¡ÖÍÎÉþ¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡½¡½¡ØONE PIECE¡Ù¤È¤¤¤¦¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡ÚAdo¡Û¡¡¡ØONE PIECE¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÎÂç¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÌ¤¤À¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¦¤½¤«¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾È¤ì¡Ë¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡ÖÍÎÉþ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢³¤Â±¤Î¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤â¡ª¡©¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ2Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¶²¤ìÂ¿¤¯¤âÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¡¦¥¦¥¿¡É¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤â¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚAdo¡Û¡¡¥¦¥¿¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»ä¤Î²Î¾§¤¬¾è¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¤Ê¤É¥¥ã¥éÀßÄê¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¥¦¥¿¤¬²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢»ä¤ÎÀ¼¤À¤È¼«³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¿¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÃæ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿·»þÂå¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÄÍ¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤ª¼Çµï¡Ê¥¦¥¿¤ÎÀ¼¡Ë¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢»ä¤ÎÀ¼¤Ç¥¦¥¿¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤Î¼ÙËâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¿´ÇÛ¤À¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤À¤±¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È²ÎÉ±¡É¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°ãÏÂ´¶¡¡²Î¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡ÈÉé¤Î´¶¾ð¡É¡Ö¶Ï¤«¤Ê´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¼¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀßÄê¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÎÉ±¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡ÚAdo¡Û¡¡²ÎÉ±¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö²ÎÉ±¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡¡´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¶²¤ìÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¼¤Ë¡È²ÎÉ±¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¡È²ÎÉ±¡¦¥¦¥¿¡É¤Î²Î¾§¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¡Ö¿·»þÂå¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¦¥¿¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚAdo¡Û¡¡²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥¦¥¿¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¦¥¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î´¶³ÐÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖAdo¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê²ÎÀ¼¡¢¶Ê¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ´üÂÔ¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïµß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¡È¿·»þÂå¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïµß¤¤¤ä´üÂÔ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡Ö»ä¤Î¶Ê¤ä²ÎÀ¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¦¥¿¤¬²Î¤¤Â³¤±¤ëÆ°µ¡¤¬¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ado¤µ¤ó¼«¿È¡¢²Î¤¦ºÝ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï°ìÂÎ¡£
¡ÚAdo¡Û¡¡»ä¤Ï²Î¤¦ºÝ¡¢¡È´¶¾ð¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÅÜ¤ê¤Ê¤É¡Ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ï¤«¤Ê´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ï·ù¤À¡×¤È´¶¤¸¤¿»þ¤ÎÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤«¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï°ã¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤À¤³¦¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Çµ±¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê³¤¤Î©¤Ã¤¿¡ÈÅÜ¤ê¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÎÈ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤ÏÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤³¤³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¿¤È»ä¤Î²Î¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¡¢¿·»þÂå¤Ø¤Î´õË¾¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï²Î¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È»ä¤È¥¦¥¿¤Ï¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£