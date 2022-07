Amazonの有料会員サービスである「Amazonプライム」は、日本では月会費税込500円あるいは年会費税込4900円で提供されており、最短翌日に届けてもらえる配送サービスや、Prime Video・Amazon Music Primeといったサービスも利用し放題となります。そんなAmazonプライムがヨーロッパ全土で値上げを実施することが明らかになりました。

Amazon UK to charge £1 more a month for Prime service from September | Amazon | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/26/amazon-uk-to-charge-1-more-a-month-for-prime-service-from-september

Amazon to raise Prime prices in Europe as retailer wrestles with costs | Reuters

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/amazon-raise-prime-prices-europe-retailer-wrestles-with-costs-2022-07-25/

イギリスではAmazonプライムの月会費が7.99ポンド(約1300円)から12.5%値上げされ8.99ポンド(約1500円)となり、年会費は79ポンド(約1万3000円)から20%値上げして95ポンド(約1万6000円)となるとイギリスメディアのThe Guardianが報じています。報道によると、イギリスでAmazonプライムが値上げされるのは、配送コストの上昇に対処するためです。

Amazonはこの値上げを2022年9月15日から実施予定で、イギリスでは2014年以来初めての値上げとなります。The Guardianの問い合わせに対して、Amazonの広報担当者は「我々は無制限でAmazonプライム会員が利用できる高速配送に対応した製品の数を増やし、新鮮な食料品の配送にも対応し、テレビ・映画・音楽・ゲーム・本などの高品質なデジタルエンターテインメントについても大幅にコンテンツを拡充しています」とコメント。

また、イギリスでは2018年以来Prime Videoで配信されているAmazonオリジナルコンテンツの量が3倍に増えており、「The Boys」「The Terminal List」「Clarkson's Farm」「Backstage With Katherine Ryan」などのイギリス発のコンテンツも多数追加してきたとAmazonは言及。加えて、Prime Videoではイギリスのプロサッカーリーグであるプレミアリーグやオータム・ネーションズシリーズの配信も行っているそうです。

市場調査会社のMintelによると、イギリスでは16歳以上の3分の1(33%)超にあたる約1900万人が、Amazonプライムの個人会員であると推定されています。この数字は2019年の約1500万人(31%)から増加しています。また、イギリスではAmazonプライムは若い消費者の間で特に人気で、16〜34歳のユーザー層に絞ると全体の64%が有料会員となっているそうです。

Mintelによると、新型コロナウイルスのパンデミックに際してPrime Videoの利用率も急上昇しており、2020年にはAmazonプライム会員の62%がPrime Videoを定期的に利用していることが判明しています。一方で、Amazonプライムの会員特典のひとつである食料品配達サービスであるAmazon Freshは、Amazonプライム会員のわずか7%にしか利用されていないそうです。

イギリスでは2022年にNetflix・Apple Music・Disney+といったストリーミングサービスがこぞって値上げを実施。さらに、アメリカでも2022年2月にAmazonプライムの会員費が値上げされたばかりです。

Amazonプライムの年会費が値上げ、約2000円の引き上げに - GIGAZINE

イギリスでのAmazonプライムの値上げに加え、ヨーロッパ全土でもAmazonプライムが値上げされることが明らかになっています。ヨーロッパでのAmazonプライムの年会費は30%値上げされ89.9ユーロ(約1万3000円)となり、2022年9月15日から値上げが実施される予定です。ヨーロッパ全土でのAmazonプライムの値上げについて、Amazonは「インフレと運用コストの増加」を理由として挙げており、一部の国では2018年以来初めての値上げとなります。

なお、日本ではAmazonプライムがサービスを開始してから値上げが実施されたのはアメリカで2回目の値上げが発表された1年後の2019年のみ。この際、年会費が3900円から4900円に、月会費は400円から500円に値上げされています。

Amazonプライムの年会費が1000円値上げ、月会費は500円に - GIGAZINE