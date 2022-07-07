¡Ú¿··¿¥³¥í¥Ê¡ÛÅìµþÅÔ¤Ç8529¿Í¤Î´¶À÷³ÎÇ§¡¡ÀìÌç²È²ñµÄ¡ÖÂè7ÇÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¡¡¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¡ÖBA.5¡×ÃÖ¤´¹¤ï¤ê¿Ê¤à
ÅìµþÅÔ¤Ç7Æü¡¢¿·¤¿¤Ë8529¿Í¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Àè½µÌÚÍËÆü¤è¤ê4908¿ÍÁý¤¨¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´¶À÷¼Ô¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢10ºÐÌ¤Ëþ¤¬858¿Í¡¢10Âå¤¬925¿Í¡¢20Âå¤¬2056¿Í¡¢30Âå¤¬1573¿Í¡¢40Âå¤¬1348¿Í¡¢50Âå¤¬997¿Í¡¢65ºÐ°Ê¾å¤¬543¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ØÉ¸¤Ë¤è¤ë½Å¾É¼Ô¤ÏÂ®ÊóÃÍ¤Ç23¿Í¤Ç¡¢½Å¾ÉÉÂ¾²»ÈÍÑÎ¨¤Ï5.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÆâ¤Î´¶À÷¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7Æü¤ÎÅìµþÅÔ¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤Ï¡ÖÂè7ÇÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢6Æü»þÅÀ¤Ç¿·µ¬´¶À÷¼Ô¿ô¤Î7Æü´ÖÊ¿¶Ñ¤¬4395¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤ÇÇÜÁý¤·¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ê6·î29Æü»þÅÀŽ¥2337¿Í¡Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´¶À÷¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢2½µ´Ö¸å¤Î7·î20Æü¤Ë¤Ï1Ëü5534¿Í¤Ë¡¢4½µ´Ö¸å¤Î8·î3Æü¤Ë¤Ï5Ëü4902¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
´¶À÷³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Î¡ÖÃÖ¤´¹¤ï¤ê¡×¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¤ÎÀìÌç²È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ°Û³ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿PCR¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ê6·î21Æü½µ¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡¢¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¡ÖBA.2¡×¤è¤ê¤â´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖBA.5¡×µ¿¤¤¤¬Á´ÂÎ¤Î33.4¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÖ¤´¹¤ï¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£