日本でも最近知名度の上がってきた、インド風炊き込みご飯とも呼べるビリヤニ。

パラパラの米とスパイスの香りがたまらないご馳走ですが、どう考えても相性のよさそうなケンタッキーフライドチキンとのコンボが登場していました。詳細は以下から。

海外メディアの報道によると、KFC Indiaがフラインドチキン各種とビリヤニをセットにした「KFCビリヤニバケット」を発売したそうです。これはオリジナルチキンや一口サイズのポップコーンチキン、スパイシーなスモーキーレッドチキンとハイデラバード風ビリヤニのセット。おなじみのバケットになみなみと盛られたビリヤニの上にチキンが載り、スパイシーなグレービーソースまで付いています。お値段は219インドルピー(約330円)とかなりお得。インドらしくベジタリアンメニュー(169インドルピー:約260円)もちゃんと用意されています。隣には大盛りサイズ(449インドルピー:約685円)も。カーネル・サンダースがインド人たちにビリヤニを作るように迫られ、このバケットを思いつくCM動画は10日あまりで290万回再生されており、話題の大きさを感じさせます。またビリヤニの本場のひとつでもあるハイデラバードのテランガーナ・トゥデイ紙も、「KFC Biryani Bucket is what biryani dreams are made of !(KFCビリヤニバケットはビリヤニの夢のかたまりだ!)」とするハイテンションな記事を掲載しています。米を主食とし、ケンタも好きな日本人にもウケること間違いなさそうなKFCビリヤニバケット。ぜひとも日本上陸を果たしてほしいところですが…。

