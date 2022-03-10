ÃÎ¿Í¤Î¹â¹»À¸¤òËÀ¤Ç²¥ÂÇ¤«¡¡¡È¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥É¥é¥´¥ó¡É5¿ÍÂáÊá
SNS¤òÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤¿21ºÐ¤ÎÃË¤é5¿Í¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤òËÀ¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Î»Ò¹ëÍÆµ¿¼Ô(21)¤È¹â¹»À¸¤Ê¤É¾¯Ç¯4¿Í¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÀ¾ÃÓÂÞ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸(Åö»þ17)¤òËÀ¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤¬½àË½ÎÏÃÄ¤È»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ËSNS¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÎÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£