¡Ö¥µ¥µ¥Ë¥·¥Á÷¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¿û¼óÁêÄ¹ÃË¤Î¡ÈÀÜÂÔ¹¶Àª¡É²»À¼
¡¡±ÒÀ±ÊüÁ÷»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅìËÌ¿·¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿ûµÁ°Î¼óÁê¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿ûÀµ¹ä»á¤é¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê´´Éô¤ò¹âµéÎÁÄâ¤Ê¤É¤Ë¾·¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ãË¡ÀÜÂÔ¡×ÌäÂê¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ï24Æü¡¢¸øÌ³°÷ÎÑÍýË¡°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿´±Î½¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ï¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë´±Î½¤¿¤Á¤ËÀÜÂÔ¤ò»ý¤Á¤«¤±¡¢°û¿©Âå¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¼êÅÚ»º¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¶âÉÊ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Àµ¹ä»á¤éÅìËÌ¿·¼Ò¤À¡£Àµ¹ä»á¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÜÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¸½¾ì²»À¼¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÜÂÔ¹¶Àª¤Ö¤ê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£²»À¼¤Ï¡¢ÀÜÂÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¹¤ËµÒ¤È¤·¤ÆÆþÅ¹¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ¼Ô¤¬¡¢ÉÕ¶á¤ÎºÂÀÊ¤«¤éÏ¿²»¤·¡¢Â¾¤ÎµÒ¤ÎÀ¼¤ä»¨²»¤Ê¤É¤òÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ½üµî¤·¡¢²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê5Ëç¡Ë
¿û¼óÁê¡¡©Ê¸éº½Õ½©
½©ËÜ»á¡¡½©ÅÄ¤Ï¥Ö¥É¥¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
ÌÚÅÄ»á¡¡¤ê¤ó¤´¤µ¤ó¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Àµ¹ä»á¡¡¤¤¤ä¡¢ÊÆ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£Á÷¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌÚÅÄ»á¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¤èÁ÷¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£
Àµ¹ä»á¡¡¥µ¥µ¥Ë¥·¥¡¢Á÷¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÌÚÅÄ»á¡¡ÊÆ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£ÊÆ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£
Àµ¹ä»á¡¡¶ÍÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢¤¤¤Ä¤«Á÷¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡Ï»ËÜÌÚ¤Î¾®ÎÁÍý²°¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢Àµ¹ä»á¤ÈÌÚÅÄ»á¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬½©ËÜË§ÆÁ¾ðÊóÎ®ÄÌ¹ÔÀ¯¶ÉÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢½©ËÜ»á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×7²ó¡¢·×10Ëü3276±ß¡Ê1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½©ËÜ»á¤ÎÌÌÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é¤Ï¡¢Àµ¹ä»á¤éÅìËÌ¿·¼ÒÂ¦¤¬µöÇ§²Ä¸¢¤ò»ý¤ÄÁíÌ³´±Î½¤Ë¶âÉÊ¤òÂ£¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢½©ËÜ»á¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¡Ö¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹¡×¡Ê2000±ßÊ¬¡Ë¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÃÊ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤¤¤¤»Å»ö¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¿È°ú¤¯¤È¤¤Ë»ä¡Ä¡Ä¡×
ÌÚÅÄ»á¡¡¤¢¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤«¤¦¤Á¤Î²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
½©ËÜ»á¡¡¤¢¡¼¤¢¡£
ÌÚÅÄ»á¡¡¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ¹ä»á¡¡¤¢¤ó¤Ê¤¤¤¤»Å»ö¡£
½©ËÜ»á¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¿È°ú¤¯¤È¤¤Ë»ä¡Ä¡Ä¡£
Àµ¹ä»á¡¡¤¨¤¨¡£
¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¾®ÎÁÍý²°¤Ç¤³¤Î2ÆüÁ°¡¢ºòÇ¯12·î8Æü¤ËÀµ¹ä»á¤ÈÌÚÅÄ»á¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄâÃ¿ÍÁíÌ³¿³µÄ´±¤Î²ÄÇ½À¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¡Ö²¬ËÜ¤µ¤ó¡×¤È¤Ï¡¢ÅìËÌ¿·¼Ò¤Î¸µ¾ïÌ³¤Ç¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç2018Ç¯¤Þ¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿²¬ËÜ¸÷Àµ»á¤ò»Ø¤¹¤Î¤ÏÁ°¸å¤ÎÊ¸Ì®¤«¤éÌÀ¤é¤«¤À¡£¸½ºß¡¢²¬ËÜ»á¤Ï¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦±ÒÀ±ÊüÁ÷¶¨²ñ¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï²¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡µÈÅÄ»á¤Ï¡¢¾®»ï¤Î¼èºà¤Ë¡Ö²¬ËÜ»á¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢²ñ¿©¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡ÊÌÌÅÝ¤¬¡Ë²¿¤Î¤³¤È¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢²¬ËÜ»á¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ë¤È¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¶¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸½ñ¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÊÀ¶¨²ñ¤ª¤è¤ÓÀìÌ³Íý»ö¡¦²¬ËÜ¸÷Àµ¤È¤·¤ÆµÈÅÄâÃ¿ÍÁíÌ³¿³µÄ´±¤«¤éÊØµ¹¶¡Í¿¡¢»Å»ö¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢µÕ¤ËµÈÅÄ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂà´±¸å¤Î»Å»ö¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤â°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢µÈÅÄÁíÌ³¿³µÄ´±¤È¤Î°ìÌä°ìÅú¡¢»³ÅÄ¿¿µ®»ÒÆâ³Õ¹Êó´±¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2021Ç¯3·î4Æü¹æ¡Ë