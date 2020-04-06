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This morning I chaired the first ever digital Cabinet.- Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 31, 2020
Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp
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@zoom_us I just had a look at the free for private use version of Zoom and registered with my private email. I now got 1000 names, email addresses and even pictures of people in the company Directory. Is this intentional? #GDPR pic.twitter.com/bw5xZIGtSE- Jeroen J.V Lebon (@JJVLebon) March 23, 2020
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Sources: The Verge, The Intercept, Bleeping Computer, Zoom, The Verge