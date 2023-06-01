◇米女子ゴルフAIG全英女子オープン第2日（2026年7月31日英国・ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC（パー71））山下美夢有は77と大きくスコアを落とした。3番のトリプルボギーでつまずいた後、必死で立て直したものの最終18番でリンクスのわなにはまった。1打目をバンカーに打ち込み、その後グリーン左のバンカーにもつかまり脱出に失敗。このホールだけで8打を要す痛恨のダブルパーで2連覇は消滅した。25歳の誕生