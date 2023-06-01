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FIFAが子会社設立計画を発表からわずか3日で撤回、各連盟の反発受け

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIFAが子会社「FIFAフォワード・エンタープライズ」設立計画を撤回した
  • 欧州など複数連盟がボイコットを表明し、公表からわずか3日での撤回となった
  • 欧州連盟は歓迎の声明を出しつつ、インファンティノ会長への批判も続けている
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