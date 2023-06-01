ドジャース・大谷の野球カードが、スポーツ界のカード史上3番目の高値となる1100万ドル（約17億6000万円）で取引されたと、メジャー公式サイトが伝えた。大谷のユニホームにあしらわれていた金色のロゴが2枚入ったもので、英語と漢字それぞれの直筆サインも添えられ、世界に1枚しか存在しない。金色のロゴは前年の主要賞に輝いた選手だけが背中につける。今回のカードには24年と25年にナ・リーグMVPに輝いた大谷が、昨年9月