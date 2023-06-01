◇インターリーグロッキーズ3―1ロイヤルズ（2026年7月31日デンバー）ロッキーズ・菅野が、自身7連勝で11勝目をマークした。7月終了時点で、メジャー1年目の昨季を上回る勝ち星を積み上げ「素直にうれしい」と喜んだ。7回途中までをソロ本塁打による1点に封じ「やりたいことが体現できている」と語った。トレード期限は8月3日（日本時間4日）。移籍が取りざたされる36歳のベテラン右腕に対し、降板時には地元ファンから