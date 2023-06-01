◇米女子ゴルフツアーAIG全英女子オープン第3日（2026年8月1日英国ロイヤルリザム・アンド・セントアンズGC＝6601ヤード、パー71）桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は2バーディー、4ボギーの73で回り、通算4アンダーで2位をキープした。トップと3打差で最終日を迎える。U―NEXTのインタビューでは「ボギーが2回来て前半のうちにイーブンに戻したけど、インで2つ落としたのが悔しい」と残念そうに話した。4番、5番と連