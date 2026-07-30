お留守番をしてくれているミニチュアダックスフンドさん。外出してすぐに見守りカメラを覗いてみたら…飼い主さんも想定外だった光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましい光景は記事執筆時点で82万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：外出して数分後『留守番中の犬が寂しがってないかな』と見守りカメラで見た結果→思っていたのと違う光景】

Xアカウント『@MacoHal』に投稿されたのは、見守りカメラが捉えた光景。

この日、飼い主さんは外出して数分後にお留守番をしてくれている「リヨン」くんの様子を見るために見守りカメラを覗いてみたのだといいます。

想定外だった『尊い光景』が話題

外出して数分、どんな風に過ごしているのかと思いその姿を探してみると…想定外の光景が目に飛び込んできたのだそう。

ベッドの上、上手にお布団に包まって熟睡していたというリヨンくん。まるで数時間お留守番をしていたかのような様子で、飼い主さんも思わず『え？家出て数分でこれ？？』とコメント。

普段からお留守番の様子をカメラで見守っているという飼い主さんですが、度々可愛い仕草や行動を見せてくれるのだとか。

すっかり安心しきった様子でお留守番に励むリヨンくんのお姿はあまりにも尊く、愛おしいもので、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「布団にくるまっててかわいいぃぃ」「人間みたい」「すっかり安心モード」「可愛いｗ」などのコメントが寄せられています。

元気いっぱいで甘えん坊なダックスの男の子

2023年12月12日生まれのリヨンくんは、甘えん坊で元気いっぱいな男の子。飼い主さんと一緒に遊んだり、お家でのんびり過ごしたりとその日常は微笑ましく愛情に溢れたもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすリヨンくんの日常は、ミニチュアダックスフンドの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@MacoHal」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。