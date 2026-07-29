西田尚美 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の西田尚美（56）が28日、自身のXを更新し、母校の甲子園出場を喜んだ。

【写真】「お母さんびっくりだよ」“2人の息子”の結婚を祝福した西田尚美

　西田は、これまで「第108回全国高校野球選手権大会」の広島県予選の試合についてたびたびポスト。「市立福山がんばれー」「わー　めっちゃいい試合でした！」など母校・市立福山高校の応援を行っていた。

　この日の決勝で市立福山高校は、古豪・広島商業高校と対戦。4対3で競り勝ち、創部初の甲子園出場を決めた。この結果に西田は「甲子園！信じられん驚き」と正直な心境を明かしつつ、「今日もめちゃくちゃ良い試合でした。これからお仕事がんばろう」と選手を称えた。