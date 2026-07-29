西田尚美、“母校”の甲子園出場に歓喜「甲子園！信じられん驚き」 “激戦区”広島制し創部初となる甲子園へ
俳優の西田尚美（56）が28日、自身のXを更新し、母校の甲子園出場を喜んだ。
【写真】「お母さんびっくりだよ」“2人の息子”の結婚を祝福した西田尚美
西田は、これまで「第108回全国高校野球選手権大会」の広島県予選の試合についてたびたびポスト。「市立福山がんばれー」「わー めっちゃいい試合でした！」など母校・市立福山高校の応援を行っていた。
この日の決勝で市立福山高校は、古豪・広島商業高校と対戦。4対3で競り勝ち、創部初の甲子園出場を決めた。この結果に西田は「甲子園！信じられん驚き」と正直な心境を明かしつつ、「今日もめちゃくちゃ良い試合でした。これからお仕事がんばろう」と選手を称えた。
【写真】「お母さんびっくりだよ」“2人の息子”の結婚を祝福した西田尚美
西田は、これまで「第108回全国高校野球選手権大会」の広島県予選の試合についてたびたびポスト。「市立福山がんばれー」「わー めっちゃいい試合でした！」など母校・市立福山高校の応援を行っていた。
この日の決勝で市立福山高校は、古豪・広島商業高校と対戦。4対3で競り勝ち、創部初の甲子園出場を決めた。この結果に西田は「甲子園！信じられん驚き」と正直な心境を明かしつつ、「今日もめちゃくちゃ良い試合でした。これからお仕事がんばろう」と選手を称えた。