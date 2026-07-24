◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２４日・甲子園）巨人・ダルベックが起死回生の一発を放った。０−１で迎えた９回２死三塁、カウント２ー２から、阪神・才木のフォークを左中間へ運んだ。甲子園では「あと１球」コールが起こる中で、値千金の一発。ここまで巨人戦では１０連勝中の天敵に、完封負け寸前から１６号２ランでゲームをひっくり返した。