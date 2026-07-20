スペイン代表FWフェラン・トーレス（バルセロナ）が、FIFAワールドカップ2026優勝の喜びを口にした。19日、スペイン紙『マルカ』が伝えた。アルゼンチン代表を圧倒しながらも延長戦を迎えると、106分にF・トーレスがこじ開けて先制。この1点を守り抜き、2010年以来2度目のW杯優勝を果たした。マン・オブ・ザ・マッチに輝いたF・トーレスは「結局のところ、このゴールは僕のものではなく、4700万人の国民のものだと思う。これ