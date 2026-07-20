待望の初得点でスペインを優勝に導いたフェラン「W杯中激しい批判にさらされてきたが…」
スペイン代表FWフェラン・トーレス（バルセロナ）が、FIFAワールドカップ2026優勝の喜びを口にした。19日、スペイン紙『マルカ』が伝えた。
アルゼンチン代表を圧倒しながらも延長戦を迎えると、106分にF・トーレスがこじ開けて先制。この1点を守り抜き、2010年以来2度目のW杯優勝を果たした。
マン・オブ・ザ・マッチに輝いたF・トーレスは「結局のところ、このゴールは僕のものではなく、4700万人の国民のものだと思う。これは必然だった。僕たちが勝つことは運命づけられていた」と喜びを示した。
同選手は続いて「大きな安堵感がある。ワールドカップ期間中、僕は激しい批判にさらされてきたが、運命は決まっているものだ。そして、僕がいつも言っているように、神様は僕に前進し続ける力を与えてくれる。神様は、最もふさわしい者に祝福を与えてくれるんだ」とコメント。26歳は準決勝までいくつかチャンスがありながらもノーゴールだったが、最後の最後に母国を歓喜へと導く大役を担った。
アルゼンチン代表を圧倒しながらも延長戦を迎えると、106分にF・トーレスがこじ開けて先制。この1点を守り抜き、2010年以来2度目のW杯優勝を果たした。
マン・オブ・ザ・マッチに輝いたF・トーレスは「結局のところ、このゴールは僕のものではなく、4700万人の国民のものだと思う。これは必然だった。僕たちが勝つことは運命づけられていた」と喜びを示した。