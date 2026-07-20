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スペインが延長後半1分、途中出場のトレスが待望の先制ゴールを決める

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2026年W杯北中米大会の決勝戦がニューヨークで7月19日に開催された
  • スペインアルゼンチンと激突し、延長後半にFWトレスが先制点を挙げた
  • 19歳のヤマルと39歳のメッシの初対決も実現した歴史的な決勝となった
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