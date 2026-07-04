この秋公開を控えるメガヒットシリーズ、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開予定）のスピンオフドラマを巡り、フジテレビが撮影前日に出演予定だった佐藤二朗の降板を通達するという、まさかの“クビ宣告”。

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橋本愛サイドは「フジテレビが事実」

しかし、この“コンプライアンス重視”に見える決断の裏にはフジサイドの「身勝手なトカゲの尻尾切り」と「現場を無視した保身ではないか」という反論の声が上がっている。

「ことの発端は佐藤二朗に浮上したドラマ『夫婦別姓刑事』での橋本愛に対するハラスメント騒動。ハラスメント行為は許されることではありませんが、佐藤は頑固として反論している状態です。ただフジテレビは外部の弁護士を交えて話し合いの結果、佐藤の言動をハラスメントだとし、厳重注意をしたと声明を出しました」（スポーツ紙芸能記者）

佐藤とフジテレビが声明を出した翌日、橋本の事務所も、

《報道された件に関し、当社及び当社俳優は、フジテレビ社より、弁護士による当事者・関係者ヒアリングを経て、経緯および認定された事実等の報告を受けており、フジテレビ社による報道が事実との認識です》

と、フジの主張に相違はないとコメントを出した。

騒動の根元については当事者間にしかわからないが、いま、問題となっているのは「フジによる佐藤の降板通達だ」というのは、芸能ジャーナリストの話。

「『踊る』スピンオフの撮影前日に降板を通達し、撮影自体もひとまずなくなった。このフジの姿勢に理解できない人がかなりいます。フジはリスク回避のつもりかもしれませんが、このあまりにも不誠実な対応に“それこそがハラスメントではないか”と。撮影は多くの人を動かします、どれだけの人間が混乱したことか」

そんな中、『踊る大捜査線』の本広克行監督が4日、自身のXを更新。佐藤の“スピンオフ降板通達”を報じた新聞記事を引用する形で、

《いろいろと良くない状況が入り混じって変なことになってますがストーリーも演出もプリプロダクションも、しっかりと積み上がっているので落ち着いたら同じメンバーで絶対再起動して欲しい》

と、具体的な名前こそ伏せたものの、長年連れ添ったクリエイターとしてのプライド、そして前日にハシゴを外された現場の混乱と切実な現在の気持ちを吐露した。

「さすがに映画の佐藤さん出演シーンを削除し撮り直すことはありませんが、映画ファンやテレビ視聴者、またX民などの怒りの矛先はフジテレビなんですよ。フジの不可解な言動のせいで、公開前の映画にも悪影響を与えています」（前出）

フジテレビの黄金期を象徴する『踊る大捜査線』というビッグコンテンツ。満を持して公開される劇場版、その熱量を高めるはずだったスピンオフドラマにケチがついてしまった形だ。ハラスメントを許さない姿勢は正しくとも、そのプロセスはあまりにもお粗末なものになってしまった。

この秋、観客を劇場に呼び戻すことができるのだろうか。