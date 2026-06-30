ダイキアクシスは大幅反発している。きょう午前１１時ごろ、子会社のダイキアクシス・サステイナブル・パワーがミライト・ワン及びモルゲンロット（東京都千代田区）と共同でグリーンデータセンター事業を３月に開始したと発表しており、株価の刺激材料となっている。同事業では再生可能エネルギーを最大限活用する環境に配慮した持続可能なデータセンターの構築と、効率的な電力の活