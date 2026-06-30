北中米ワールドカップサッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。試合後の森保一監督が見せた行動に、称賛が集まっている。惜しくも逆転負けを喫した日本。試合後、森保一監督は深々とお辞儀してピッチを去った。最後まで礼儀を忘れず、