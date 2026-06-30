北中米ワールドカップ

サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。後半アディショナルタイムまで1-1の同点で進む大熱戦。試合後の森保一監督が見せた行動に、称賛が集まっている。

惜しくも逆転負けを喫した日本。試合後、森保一監督は深々とお辞儀してピッチを去った。最後まで礼儀を忘れず、声援への感謝を示した。

この行動に、X上には日本のファンから驚きの声が並んだ。

「常に日本サポーターの方への感謝も忘れない森保さんの礼儀正しさに感動しました…」

「日本代表の監督として誇れるものだと思います！」

「監督……本当に本当にお疲れ様でした」

「森保監督の深々としたお辞儀を見て涙が出た」

「森保監督のこの姿を見るたびに胸が熱くなります」

「最後まで誇りを見せてくれてありがとうございました」

「森保監督の神お辞儀、最高に日本らしい！」

さらに「次のワールドカップも森保監督でやってほしい！」との声も多かった。



（THE ANSWER編集部）