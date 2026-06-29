イスラエルレバノン南部ヒズボラ地下インフラを破壊、事前に米国に通知 イスラエル国防軍はレバノン南部にあるヒズボラの地下インフラを破壊したと発表した。 我々は作戦実施前に米国に通知した。我々はレバノン南部に留まり、インフラの解体、イスラエルへの脅威の排除、イスラエル国民の安全確保を継続する。