26日の同戦は5回途中3失点で5敗目を喫したドジャースの佐々木朗希投手（24）が28日（日本時間29日）、サンディエゴでのパドレス戦前にキャッチボールで汗を流した。投球フォームを入念に確認し、力強い球を投げ込んだ後は、左翼付近で即席サイン会を実施。その後に三塁側ベンチでもファンに呼び止められ、再び即席サイン会を開いた。敵地でも人気の佐々木をずっと待っていたブルペン捕手は「ロウキチャン、ハラヘッタ」と流ち