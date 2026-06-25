総合化学メーカー＝東ソーの耼田守社長が25日、株主総会を終え南陽事業所で会見を開きました。中東情勢の影響について耼田社長は「生産の継続性についてはかなり自信を持っている」と述べています。（東ソー 耼田守社長）「まずナフサが調達できるかどうかの話については、中東以外からも調達ができるので生産の継続性についてはかなり自信を持っている。」中東情勢の影響について、