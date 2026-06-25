ツインズの本拠地ターゲット・フィールドで【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）敵地でまさかの“マメ知識”だ。ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）の敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で出場した。打席に立つごとに敵地のビジョンに一言が添えられて紹介されており、話題となっていた。大谷が打席に向かう際、敵地ターゲットフィールドの大型ビジョンには大谷の写真や成績などが掲