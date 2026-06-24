（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）に導入予定の日本製新型車両「N700ST」について、交通部（交通省）鉄道局の楊正君（ようせいくん）局長は24日、「来年第3四半期（7〜9月）」としていた営業運転への投入を「来年半ば」に前倒しする可能性があるとの考えを示した。高鉄は現在、日本の700系新幹線をベースにした「700T」34編成を保有している。N700S系がベースのN700STは12編成の導入を予定しており、第1編成は8月中旬に