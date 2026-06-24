台湾高速鉄道の新型車両、投入前倒しの可能性 鉄道局長、目標は「来年半ば」
（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）に導入予定の日本製新型車両「N700ST」について、交通部（交通省）鉄道局の楊正君（ようせいくん）局長は24日、「来年第3四半期（7〜9月）」としていた営業運転への投入を「来年半ば」に前倒しする可能性があるとの考えを示した。
高鉄は現在、日本の700系新幹線をベースにした「700T」34編成を保有している。N700S系がベースのN700STは12編成の導入を予定しており、第1編成は8月中旬に台湾に到着する見通し。
楊氏は立法院（国会）交通委員会に出席。与野党の立法委員（国会議員）から、高鉄が休日を中心に混雑が日常化しており、N700STの営業運転投入を早められないのかと質問が挙がった。
これに対し楊氏は、高鉄からの情報によると前倒しする可能性があるとし、高鉄が「来年半ば」の目標を目指すよう望んでいると言及。将来的には輸送力を約25％増強でき、車両内の混雑を改善できる予定だと話した。
（黄巧雯／編集：田中宏樹）
高鉄は現在、日本の700系新幹線をベースにした「700T」34編成を保有している。N700S系がベースのN700STは12編成の導入を予定しており、第1編成は8月中旬に台湾に到着する見通し。
これに対し楊氏は、高鉄からの情報によると前倒しする可能性があるとし、高鉄が「来年半ば」の目標を目指すよう望んでいると言及。将来的には輸送力を約25％増強でき、車両内の混雑を改善できる予定だと話した。
（黄巧雯／編集：田中宏樹）