お笑いタレントの宮川大輔（53）が20日に更新された関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」にゲスト出演。「ある意味怖い芸能人」について語った。関根に、今まで出会った中で「ある意味怖い」と思った芸能人を尋ねられた宮川は、俳優の宇梶剛士を挙げた。舞台共演をきっかけに仲良くなり、プライベートでの飲み会の後、宇梶に「大ちゃん、家に泊めてくれない？」と頼まれ快諾。自宅に泊めたという。翌朝、宇梶が