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中村俊輔氏の恩師・佐熊監督が語る大学サッカーの価値と展望

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 新潟医療福祉大の佐熊裕和監督がJリーグのシーズン移行について語った
  • 主力4年生が夏からJクラブへ移籍する流れは増えると佐熊監督はみている
  • 大学サッカーは日本独自の育成文化として今後も存在価値があるという見方だ
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