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田中みな実の妊娠後の変化 甘党だったが「サンラータンを食べたいとか」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 田中みな実が4日放送のTBSラジオで妊娠・結婚を改めて伝えた
  • 妊娠後は食の好みが変化し、サンラータンなど辛酸っぱいものが食べたいとのこと
  • 「リアクション下手」と照れながらも「温かく見守って」と視聴者に呼びかけた
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