連載【果てしない延長戦】第8回元Jリーガーで、現在は秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活躍する青山隼の連載「果てしない延長戦」。現役時代の先輩や戦友をはじめ、各界で活躍する方をゲストに招き、「人生の転機」や「次への挑戦」をテーマに熱く語り合う。引き続きゲストは、SHOW-WAやMATSURIのイベント運営を行なっている株式会社edgeの代表・本多祐輝さん。出会いや夢をあきらめないことを語っ