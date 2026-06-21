日本の強さをライバル国が警戒していると韓国メディアが報じた(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア代表を相手に4−0と勝利した。【動画】まさにこれを待っていた！上田の圧巻ゴールシーン日本は開始4分に鎌田大地の先制ゴールが決まると、31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快なミドルシュートで2点目を入れた。後半に入っても日本の勢いは止