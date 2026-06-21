中国メディアによると、卓球のWTTスターコンテンダー リュブリャナ 2026のシングルスに挑戦した中国勢男女22人は1人も4強に進出できなかった。男子シングルスには、世界ランキング5位の林詩棟（リン・シードン）、同13位の温瑞博（ウェン・ルイボー）、同16位の向鵬（シアン・ポン）、同23位の陳垣宇（チェン・ユエンユー）ら9人が出場した。林は19日の2回戦で日本の宇田幸矢（同29位）に1-3で敗れた。中国勢で16強に進出した向と