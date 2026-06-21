中国メディアによると、卓球のWTTスターコンテンダー リュブリャナ 2026のシングルスに挑戦した中国勢男女22人は1人も4強に進出できなかった。

男子シングルスには、世界ランキング5位の林詩棟（リン・シードン）、同13位の温瑞博（ウェン・ルイボー）、同16位の向鵬（シアン・ポン）、同23位の陳垣宇（チェン・ユエンユー）ら9人が出場した。

林は19日の2回戦で日本の宇田幸矢（同29位）に1-3で敗れた。中国勢で16強に進出した向と温が20日の3回戦で対戦し、向が3-1で温を下した。向は同日の準々決勝でブラジルのカルデラノ（同8位）に1-3で敗れた。

女子シングルスには、同6位の陳熠（チェン・イー）、同7位の蒯曼（クアイ・マン）、同14位の石洵瑶（シー・シュンヤオ）ら13人が出場した。

陳は20日の2回戦で日本の木原美悠（同25位）に1-3で敗れた。中国勢で16強に進出したのは蒯、石、同181位の范姝涵（ファン・シューハン）の3人。3回戦で范が蒯を3-1、石が日本の大藤沙月（同10位）を3-2でそれぞれ下して8強に進出したが、21日の準々決勝で范は日本の早田ひなに1-3、石もマカオの朱雨玲（ジュー・ユーリン、同4位）に0-3でそれぞれ敗れた。（翻訳・編集/柳川）