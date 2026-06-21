マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）の続編について、監督のデスティン・ダニエル・クレットンが久々に進捗を明かした。長らく具体的な動きが伝えられてこなかったが、企画は現在も進行中だという。 米Deadlineのポッドキャスト「」に出演したクレットンは、『シャン・チー』続編の現状について質問されると、「2作目を開発しています」と