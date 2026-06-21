マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）の続編について、監督のデスティン・ダニエル・クレットンが久々に進捗を明かした。長らく具体的な動きが伝えられてこなかったが、企画は現在も進行中だという。

米Deadlineのポッドキャスト「」に出演したクレットンは、『シャン・チー』続編の現状について質問されると、「2作目を開発しています」と明言。ここまで時間を要している背景には、「業界全体に起きたこと」があると説明した。

クレットンによれば、1作目は「成功した」一方で、公開時期は「奇妙」だった。『シャン・チー／テン・リングスの伝説』は2021年9月に米公開。当時は新型コロナウイルスの影響がなお大きく、クレットンは「COVIDの新たな波が来ている時期で、多くの国では映画館が完全に閉まっていた」と振り返っている。作品は成功を収めたものの、その後も業界全体に大きな変化が相次ぎ、続編企画もその影響を受けてきたようだ。

実際、クレットンは近年もマーベル作品に深く関わっている。Disney+ドラマ「ワンダーマン」では共同クリエイターを務め、さらにトム・ホランド主演の新作映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の監督としても多忙を極めていた。『シャン・チー』続編の情報がなかなか聞こえてこなかった背景には、こうした別プロジェクトへの参加もあったとみられる。

『シャン・チー／テン・リングスの伝説』は、シム・リウ演じるショーン／シャン・チーを主人公に、家族ドラマと伝説、武術アクションを融合させたMCU初のアジア系ヒーロー単独映画。エンディングではシャン・チーが今後のMCUに深く関わっていくことも示唆されていた。

もっとも、2021年の公開から数年が経過した現在も、続編の正式タイトルや公開時期、ストーリーの詳細は明かされていない。MCUでは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』も控えており、シャン・チーがどのタイミングで再登場するのかにも注目が集まる。

なおTHE RIVERでは以前、シャン・チー役のシム・リウに。リウは当時、現在のマーベルについて「目前にある映画、たくさんの人が登場する巨大な映画に徹底的に集中しているのだと思います」と、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』を念頭に置いた見方を示していた。

そのうえでリウは、シャン・チーの未来について「自然と、このキャラクターには主役になる物語がさらに与えられるはず。それが待ちきれませんし、実現するはずです」と続編の実現に前向きだった。

ただしMCUは、2027年12月公開予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』で現行ユニバースのリセットを迎えるとされる。この規模がどれほどに及ぶかは未知数だが、シャン・チーの物語にも納得できる次章が用意されることを期待したい。

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