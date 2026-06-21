俳優の竹内涼真が、20日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55）の生中継に出演。一時、中止になるトラブルに見舞われた。【写真】「いってきます」と伝えていた竹内涼真、W杯日本代表のユニフォーム手に笑顔番組では、あすに日本対チュニジア戦を控えた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」を取り上げた。また、メキシコ・モンテレイから田辺大智アナウンサーが生中継。現地入りしているスペシャルナビゲーター・竹内